Foxconn и Nvidia объединились для строительства "фабрик искусственного интеллекта"

reuters

Крупнейший в мире контрактный производитель электроники, тайваньская Foxconn, построит центр обработки данных нового типа с использованием чипов и программного обеспечения Nvidia для ряда приложений, включая беспилотное вождение авто.

Об этом компании объявили 18 октября, пишет Reuters.

Выступая на одной сцене на ежегодной технологической выставке Foxconn в Тайбэе, глава Foxconn Лю Янг-Вэй и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявили, что их компании будут строить эти "фабрики ИИ" вместе.

"Появился новый тип производства - производство интеллекта. А центры обработки данных, которые его производят, являются фабриками ИИ", - сказал Хуанг, добавив, что Foxconn имеет опыт и масштабы, чтобы строить их по всему миру.

Реклама:

Nvidia, самая дорогая в мире компания-производитель микросхем, заявила, что фабрики ИИ будут использовать ее чипы и программное обеспечение, включая ее передовой суперчип GH200, который ей запрещено продавать в Китае.

Это заявление появилось после того, как накануне Nvidia заявила, что новые экспортные ограничения США также заблокируют продажу двух менее мощных высококлассных чипов ИИ, которые она создала для китайского рынка, а также одного из самых современных игровых чипов.

Акции Nvidia утроились в 2023 году, что дало компании рыночную стоимость более 1 трлн долл, благодаря ажиотажу вокруг центральной роли чипов компании в ИИ-отрасли.

Реклама:

Взамен Foxconn, крупнейший поставщик iPhone компании Apple, хочет повторить свой уровень успеха в сборке персональных компьютеров и смартфонов, расширяя свою деятельность на производство электромобилей для других компаний.

В январе Foxconn и Nvidia объявили о партнерстве по разработке платформ для автономных транспортных средств, в рамках которого Foxconn будет производить электронные блоки управления для автомобилей на основе чипа DRIVE Orin от Nvidia для продажи на мировом рынке.

Также 18 октября Foxconn представила новый электрический грузовой фургон под названием Model N, шестой прототип в рамках программы развития электромобилей, которая ставит перед собой амбициозные цели, но пока имеет лишь ограниченное число заказов.

Изначально нацелившись на 5% мирового рынка электромобилей и эквивалент 33 млрд долл дохода от производства электромобилей и компонентов к 2025 году, Foxconn имеет агрессивные долгосрочные амбиции - изготовить почти половину электромобилей в мире.

Читайте также: Микросхемы на триллион: как Nvidia стала главным производителем "железа" для искусственного интеллекта

Экономическая правда