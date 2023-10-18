Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Поднять зарплаты в 2024 году планирует большинство владельцев бизнесов в Украине - членов Европейской бизнес ассоциации.

Это показал опрос, который провела ЕБА.

Так, в зависимости от варианта вопроса, о намерениях повысить зарплаты заявили от 72% до 93% из 131 члена Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), которые приняли участие в опросе по вопросам рынка труда.

51% назвали диапазон повышения от 5% до 20%.

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"Как отметили 29% HR-специалистов, в их компаниях планируется повышение уровня заработной платы на 10-15%, 12% - на 5-10%, 10% - на 15-20%. И только 2% респондентов написали, что запланировано увеличение уровня зарплаты более чем на 20%", - говорится в результатах исследования, обнародованных 18 октября.

В ассоциации уточнили, что в 2023 году зарплаты повышают 76% компаний. Среди них 47% компаний - на 10-15%, 26% - на 15-20%, 8% - более чем на 20%, тогда как еще 8% - менее чем на 10%.

Отмечается, что более 80% опрошенных в 2024 году не планируют сокращать численность персонала, тогда как о возможном сокращении сообщили 5%, в частности 65% опрошенных надеются на открытие новых вакансий.

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На вопрос об изменениях в 2024 году по персоналу компании заявили, что планируют увеличение бюджетов на обучение и развитие (32% респондентов), выход на другие рынки и поиск новых партнеров (30%), перераспределение функций работников в сторону мультифункциональности (10%).

Что касается 2023 года, то 61% участников опроса предлагают возможность работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), у 11% такой возможности нет. Это касается 15 категорий, среди которых - сотрудники склада, производства и торговых точек (непосредственно в магазине), банковские специалисты, технический персонал (уборщица, водитель, охранник) и механики.

Почти половина респондентов (49%) сообщила, что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис, 17% планируют возвращать не все категории работников.

В 19% бизнесов все работники компании пока проживают и работают в Украине, еще в 33% за рубежом пока не более 5% работников. Среди популярных стран, где проживают сотрудники компаний: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

Говоря о кадрах, 55% компаний заявили об их нехватке, 33% отметили, что испытывают ее частично и еще 12% пока не испытывают недостатка. Сложнее всего закрыть вакансии менеджера среднего и высшего звена (директор, руководитель), специалиста со знанием английского языка, маркетолога, ИТ-специалиста, HR, секретаря, менеджера по продажам, юриста, аудитора, адвоката, финансиста, логиста, бизнес-аналитика, инженера, химика, фармацевта.

Основными проблемами для ведения бизнеса HR-специалисты назвали дефицит талантов, мобилизацию, желание работать удаленно, отток квалифицированных кадров за границу, выгорание и усталость сотрудников, диспропорцию между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, низкий уровень зарплаты. Со стороны HR-отделов проблемами считаются: эйджизм и предвзятость в отношении гендерных ролей.

В ЕБА подчеркнули, что украинский бизнес продолжает работать в "сером" или "черном" поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения.

В исследовании принял участие 131 специалист в сфере управления персоналом. Более 70% его участников представляют международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% - среднего, 8% малого бизнеса.