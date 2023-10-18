BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям

Немецкая Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) в 2024 году планирует начать продажу автомобилей напрямую европейским потребителям.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает "Интерфакс-Украина".

С 1 января новая модель реализации начнет действовать в отношении марки Mini в Италии, Польше и Швеции. Постепенно эта практика распространится на остальную Европу.

Все новые автомобили BMW Group будут продаваться в Европе с помощью агентской модели, отмечает компания.

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Ритейлеры останутся точкой контакта для покупателей и будут получать фиксированные комиссии за каждую реализованную машину.

"Новая модель продаж будет выгодна и покупателям, и розничным партнерам, и BMW Group", - говорится в пресс-релизе.

"Стандартные цены на одинаковые модели автомобилей в пределах одной страны обеспечат ценовую прозрачность для покупателей. Кроме того, по мере перехода на агентскую модель BMW Group цифровизирует весь процесс, предоставив потребителям возможность выбора между покупками онлайн и офлайн и плавного переключения между этими двумя каналами. Все это будет возможным благодаря сквозной, единой ИТ-инфраструктуре и полному доступу к знакомой розничной сети, участники которой тесно связаны друг с другом", - отмечают в BMW.

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Напоминаем:

Модель прямых продаж потребителям также использует американская Tesla.

Исследование Deloitte показало, что 60% покупателей автомобилей хотели бы полностью отказаться от услуг автосалонов и приобрести автомобиль через Интернет напрямую от производителя.