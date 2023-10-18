В ЕС анонсировали поддержку энергетики Украины "накануне еще одной сложной зимы"

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон анонсировала грантовый взнос Еврокомиссии в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 50 млн евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Министр энергетики Украины Герман Галущенко также был с нами (на заседании Совета министров энергетики ЕС - ред.), и я выразила непоколебимую поддержку ЕК Украине накануне еще одной сложной зимы", - отметила еврокомиссар, слова которой приведены в релизе Минэнерго в среду.

Она подчеркнула, что европейское сообщество должно быть готово к продолжению российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру грядущей зимой и приложить усилия для их минимизации.

Реклама:

Симсон также призвала европейские государства продолжать взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, которые позволят закупать оборудование, необходимое для восстановления поврежденных энергообъектов.

"Я очень благодарю Кадри Симсон и все страны, которые стали донорами фонда. Благодаря этой помощи, а также усилиям наших военных и энергетиков мы обязательно выстоим и удержим нашу энергосистему", - отметил Галущенко.

Напоминаем:

Реклама:

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по совместной инициативе главы Минэнерго Украины и еврокомиссара по вопросам энергетики для аккумулирования взносов правительств, международных финансовых организаций, а также частных доноров в поддержку украинского энергосектора. По состоянию на середину июля текущего года объем фонда составлял около 220 млн долларов.