Большинство компаний планируют повышение зарплат, более 50% говорят о нехватке кадров – ЕБА

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65% опрошенных компаний планируют открывать вакансии в 2024 году, 93% компаний запланировали в следующем году повышение уровня заработной платы. При этом бизнес испытывает нехватку кадров.

Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) "Рынок труда во время войны".

Тенденции по персоналу в 2923 году

Так, 76% респодентов заявили, что в 2023 году повышали уровень зарплаты, а 51% опрошенных - об увеличении функционала и найме новых сотрудников.

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При этом в 2023 году 21% опрошенных компаний заморозили бюджеты на развитие, обучение и содержание персонала.

В то же время только 8% респондентов заявили о сокращении персонала, и только 4% компаний заморозили бонусы и премиальные выплаты, еще меньше респондентов - 1,5% - заявили об уменьшении уровня зарплат.

При этом почти все опрошенные компании (97%) заявили, что в полном объеме выплачивают зарплаты, большинство также выплачивают бонусы и премии (85%), а половина оказывает психологическую поддержку сотрудникам (53%).

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Почти половина организует образовательные курсы для сотрудников (47%).

"Среди менее популярных вещей - уплата налогов за сотрудников, находящихся за рубежом, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья", - говорится в сообщении.

Планы относительно 2024 года

Ассоциация подчеркивает, что в планах большинства бизнесов на следующий год - расширение штата.

В частности, 65% бизнесов планируют открываться вакансии в 2024 году. При этом более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

В то же время 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году запланировано повышение уровня зарплаты.

Так, 29% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10-15%, 12% HR-специалистов рассказали, что в их компания планируется увеличение уровня заработной платы на 5-10%, 10% - о повышении уровня зарплаты на 15-20% и только 2% респондентов написали, что в компании запланировано увеличение уровня зарплаты на более чем 20%.

Для сравнения, в 2023 году 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10-15%. 26% имели повышение уровня заработной платы на 15-20%. 8% - более чем на 20%. 8% - менее чем на 10%.

Дистанционная работа

В исследовании говорится, что 61% участников имеют возможность работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), 11% такой возможности не имеют.

Сотрудники за рубежом

По данным ЕБА, 33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за рубежом. В то же время в 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине.

"Среди популярных стран, где проживают работники компаний были названы такие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

В то же время, почти половина респондентов сообщила (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентов сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников", - свидетельствуют результаты исследования.

Общая ситуация с кадрами

ЕБА по результатам исследования подчеркивает, что бизнес уже испытывает нехватку кадров. Так, 55% компаний подтвердили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают нехватки.

По словам опрошенного HR-сообщества, сложнее всего закрыть, в частности, следующие вакансии:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист со знанием английского языка;

маркетолог, IТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, разработчик рыбы;

обслуживающий персонал;

В общем HR-специалисты выделили следующие проблемы на рынке труда Украины сейчас:

дефицит талантов;

мобилизация;

желание работать обособленно;

отток квалифицированных кадров за границу;

выгорание и усталость сотрудников;

украинский бизнес продолжает работать в "сером" или "черном" поле, что не очень привлекает возвращение уехавшего населения;

диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;

низкий уровень заработной платы;

нехватка специалистов со знанием английского языка;

В исследовании ЕБА принял участие 131 специалист из сферы управления персоналом (37% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 26% топ менеджмент, 5% младший персонал).

Отмечается, что более 70% участников исследования представляют международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% среднего бизнеса, и 8% малого бизнеса.

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Экономическая правда