Оккупанты засыпали две трети русла реки Кальмиус в Маруполе для обустройства переправы

Оккупанты критически нарушили экосистему Приазовья и Азовского моря, засыпав две трети русла реки Кальмиус в Маруполе для обустройства переправы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

"2/3 русла реки Кальмиус засыпано ради моста. То есть втрое меньше пресной воды в Азовское море. Просто чтобы Путин запустил КамАЗы онлайн", - написал Андрющенко.

Он отметил, что экоцид, устроенный Россией в Приазовье уже можно увидеть невооруженным глазом.

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"Октябрь. Азов. Мариупольский район. Медузы. Это - аномалия. Октябрь и медузы это примерно как метель посреди жаркого июля", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Кроме того, по его словам, ради двух других мостов через реку Кальчик в Мариуполе оккупанты вообще уничтожили естественное течение.

"Сознательные действия, направленные на критическое нарушение экосистемы Приазовья и Азовского моря. То есть - экоцид", - подчеркнул Андрющенко.

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Напоминаем:

Украина готовит дело экоцида против России, которое станет пятым иском, связанным с военными преступлениями РФ, который будет рассматриваться в международных судах.