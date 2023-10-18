В Украине запускается Etsy Payments - Федоров

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Платежная платформа маркетплейса Etsy, который объединяет более 90 млн покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, Etsy Payments запускается в Украине.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции. Теперь собственный платежный интерфейс Etsy запускается в Украине", - отметил Федоров.

Запуск Etsy Payments позволит украинцам официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии и тому подобное.

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Кроме того, в Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также смогут управлять всей финансовой информацией своего магазина.

"С самого начала полномасштабного вторжения компания поддерживает Украину. В марте 2022 года Etsy направил письмо всем своим покупателям с мануалом, как поддержать украинских продавцов", - подчеркнул Федоров.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что Минцифры вело переговоры с руководством маркетплейса Etsy, на котором можно купить или продать уникальные товары, чтобы украинцы могли создавать новые аккаунты на сайте.