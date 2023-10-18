Нефть подорожала на 2% на фоне углубления напряженности на Ближнем Востоке

reuters

Цены на нефть выросли 18 октября на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после того, как сотни людей погибли в результате взрыва в больнице в Газе, что вызвало беспокойство по поводу возможных перебоев с поставками нефти из региона.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,69 доллара, или на 1,9%, до 91,59 доллара за баррель в 03:47 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,84 доллара, или на 2,1%, до 88,50 доллара за баррель.

На предыдущих торгах оба бенчмарка подорожали более чем на 2 доллара, достигнув самых высоких уровней за две недели.

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"Рынки учли премии за риск после того, как 17 октября около 500 палестинцев погибли в результате взрыва в больнице города Газа, в котором израильские и палестинские официальные лица обвинили друг друга.

После этого Иордания отменила саммит с участием президента США Джо Байдена, египетского и палестинского лидеров", - пишет агентство.

"Отмена саммита между Байденом и арабскими лидерами уменьшает вероятность дипломатического решения конфликта между Израилем и ХАМАС", - сказал аналитик Австралийского банка Содружества Вивек Дхар.

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Рынки нервничают из-за угрозы наземного наступления Израиля на Газу.

"Длительная оккупация является сценарием, который толкает фьючерсы на нефть марки Brent выше 100 долларов за баррель, поскольку это повышает риск расширения конфликта между Израилем и ХАМАСом и потенциально втягивает в него непосредственно Иран", - сказал Дхар.

При этом запасы нефти в США упали примерно на 4,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 октября, согласно рыночным источникам Reuters, ссылающимся на данные Американского института нефти. Это намного больше, чем 300 тысяч баррелей, которые прогнозировали аналитики.

Со стороны спроса экономика Китая в третьем квартале росла быстрее, чем ожидалось, согласно официальным данным, что свидетельствует о том, что недавний шквал политических мер помогает поддерживать предыдущее восстановление.

Официальные данные Китая также показали, что переработка нефти в стране в сентябре достигла рекордного суточного показателя, что на 12% больше, чем годом ранее, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы переработки, чтобы удовлетворить высокий спрос на транспортное топливо во время праздника "Золотой недели" и улучшения производства.

Но аналитики выражают осторожность относительно экономического роста Китая, поскольку сектор недвижимости "тормозит".

Экономическая правда