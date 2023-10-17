В Украине на данный момент нельзя увеличивать налоги - Марченко
Министерство финансов пока не могу сократить расходы государственного бюджета, а также нет возможности менять налоговую политику.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу.
"У нас достаточно ограниченные фискальные маневры. Начну с более простого: мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить изменять налоговую политику", - сказал он.
Марченко добавил, что Минфин рассматривает временные меры по налогообложению чрезмерных доходов банков, которые можно имплементировать. Но этот временный шаг не является определяющим.
"Сокращать расходы мы не можем. Вы видели, что бюджет, который мы предоставили, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов", - отметил глава Минфина.
По словам Марченко, для увеличения доходов государственного бюджета рассматриваются любые меры, включая акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию.
"Это все среди направлений, по которым мы работаем. Но я скажу откровенно, даже если мы разрешим все наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - резюмировал он.
Экономическая правда