В Украине на данный момент нельзя увеличивать налоги - Марченко

Министерство финансов пока не могу сократить расходы государственного бюджета, а также нет возможности менять налоговую политику.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу.

"У нас достаточно ограниченные фискальные маневры. Начну с более простого: мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить изменять налоговую политику", - сказал он.

Марченко добавил, что Минфин рассматривает временные меры по налогообложению чрезмерных доходов банков, которые можно имплементировать. Но этот временный шаг не является определяющим.

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"Сокращать расходы мы не можем. Вы видели, что бюджет, который мы предоставили, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов", - отметил глава Минфина.

По словам Марченко, для увеличения доходов государственного бюджета рассматриваются любые меры, включая акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию.

"Это все среди направлений, по которым мы работаем. Но я скажу откровенно, даже если мы разрешим все наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - резюмировал он.

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Экономическая правда