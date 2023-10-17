Все разделы
Укр / Рус

В Украине на данный момент нельзя увеличивать налоги - Марченко

Вторник, 17 октября 2023, 20:38 - Анастасия Жарикова

Министерство финансов пока не могу сократить расходы государственного бюджета, а также нет возможности менять налоговую политику.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу.

"У нас достаточно ограниченные фискальные маневры. Начну с более простого: мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить изменять налоговую политику", - сказал он.

Марченко добавил, что Минфин рассматривает временные меры по налогообложению чрезмерных доходов банков, которые можно имплементировать. Но этот временный шаг не является определяющим.

Реклама:

"Сокращать расходы мы не можем. Вы видели, что бюджет, который мы предоставили, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов", - отметил глава Минфина.

По словам Марченко, для увеличения доходов государственного бюджета рассматриваются любые меры, включая акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию.

"Это все среди направлений, по которым мы работаем. Но я скажу откровенно, даже если мы разрешим все наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - резюмировал он.

Реклама:

Экономическая правда

Минфин налоги госбюджет
Реклама:
Материалы по теме
Минфин от размещения ОВГЗ привлек более 9 миллиардов 17 октября 2023, 19:31
"Ничего не дано просто так": Марченко о вероятности помощи от МВФ "авансом" 17 октября 2023, 15:31
Расходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 230 миллиардов 17 октября 2023, 11:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте