На Киевщине обнаружили новые очаги вспышки африканской чумы свиней
В двух общинах Бориспольского района Киевской области введен карантин из-за выявленных очагов вспышки африканской чумы свиней.
Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.
В зону надзора вошли:
- охотничьи угодья Киевского областного охотничье-рыболовного производственного объединения Киевского областного совета УООР,
- территория Национального природного парка "Белоозерский";
- населенные пункты Цибловской сельской территориальной общины (с. Лецки, с. Цибли, с. Пологи-Чобитки, с. Пологи-Яненки, с. Рассвет);
- населенные пункты Ташанской сельской территориальной общины (с. Пологи-Вергуны, с. Тарасовка, с. Ульяновка).
Из этих общин не советуют покупать или перевозить животных или покупать продукты из свинины.
Напоминаем:
В сентябре в Киевской области дважды фиксировали вспышки АЧС. Оба раза - в Обуховском районе.
Африканской чумой болеют только свиньи и для здоровья человека данное заболевание не представляет угрозы. Опасность африканской чумы свиней лежит в высокой контагиозности возбудителя и почти 100% летальности животных.
Возбудитель очень хорошо сохраняется в окружающей среде, одежде, продуктах животного происхождения и др., что способствует его распространению на большие расстояния человеком и животными.
Также возбудитель передается через изготовленные в домашних условиях продукты питания, полученные от больных животных (сало, мясо и др.), накожных паразитов (некоторые клещи и другие кровососущие насекомые).
Кроме того вирус длительное время сохраняется в кормах, на транспортных средствах, одежде и предметах ухода за животными.