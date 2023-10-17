На Киевщине обнаружили новые очаги вспышки африканской чумы свиней

В двух общинах Бориспольского района Киевской области введен карантин из-за выявленных очагов вспышки африканской чумы свиней.

Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

В зону надзора вошли:

охотничьи угодья Киевского областного охотничье-рыболовного производственного объединения Киевского областного совета УООР,

территория Национального природного парка "Белоозерский";

населенные пункты Цибловской сельской территориальной общины (с. Лецки, с. Цибли, с. Пологи-Чобитки, с. Пологи-Яненки, с. Рассвет);

населенные пункты Ташанской сельской территориальной общины (с. Пологи-Вергуны, с. Тарасовка, с. Ульяновка).

Из этих общин не советуют покупать или перевозить животных или покупать продукты из свинины.

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Напоминаем:

В сентябре в Киевской области дважды фиксировали вспышки АЧС. Оба раза - в Обуховском районе.

Африканской чумой болеют только свиньи и для здоровья человека данное заболевание не представляет угрозы. Опасность африканской чумы свиней лежит в высокой контагиозности возбудителя и почти 100% летальности животных.

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Возбудитель очень хорошо сохраняется в окружающей среде, одежде, продуктах животного происхождения и др., что способствует его распространению на большие расстояния человеком и животными.

Также возбудитель передается через изготовленные в домашних условиях продукты питания, полученные от больных животных (сало, мясо и др.), накожных паразитов (некоторые клещи и другие кровососущие насекомые).

Кроме того вирус длительное время сохраняется в кормах, на транспортных средствах, одежде и предметах ухода за животными.