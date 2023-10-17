Минвосстановления отменит не менее 30% международных автобусных маршрутов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) отменит не менее 30% международных автобусных пассажирских маршрутов.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Закрыто уже 280 маршрутов - это в Польшу и Россию. В ноябре на смешанной комиссии с Молдовой мы отменим все маршруты, которые не сошлись. Аналогичным образом работаем с Румынией, Чехией и другими странами. По моим оценкам, не менее 30% всех маршрутов будет отменено", - сказал Деркач.

По его словам, согласно требованиям законодательства, перевозчик для выполнения международного маршрута должен иметь партнера из другой страны.

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"Без такого паритетного партнера он или ездит на внутренних маршрутах в пределах страны, или вообще не ездит. Мы обратились с соответствующими запросами в соседние страны (Польшу, Словакию, Румынию, Молдову) и выясняем, какое количество перевозчиков, которым были выданы разрешения, к ним вообще не обращалась, то есть не имеют такого партнера. Официально у нас есть полномочия такие маршруты закрывать", - заявил Деркач.

Он уточнил, что с Польшей, в частности, было закрыто 140 маршрутов. Сейчас осуществляется верификация маршрутов с Молдовой - вопросы есть к примерно 40 маршрутам.