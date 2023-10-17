Наркотики и прекурсоры, которые в этом году пытались ввезти в Украину, измеряются тоннами

В течение января-сентября 2023 года работники таможен предупредили почти вдвое больше фактов незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а их объем измеряется тоннами.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/tonni-psikhotropnikh-rechovin-i-prekursoriv-mitniki-ne-pustili-v-krayinu-tsogorich-1332

Так, с начала года было предупреждено 632 факта незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Для сравнения, в прошлом году, за аналогичный период, было предупреждено 367 фактов.

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Наибольшее количество случаев задержаний приходится на автомобильный транспорт - 365, почтовую связь - 238 (остальные 29 - водный транспорт, пешком).

Так, таможнями выявлено:

⁃ наркотических средств - 10,94 кг, из них каннабиса - 8,49 кг, что в 2 раза больше показателя прошлого года, кокаина - 2,31 кг, других наркотических средств в виде таблеток - 16 275 шт., 283 капсулы, 2 944 ампулы, что в 74 раза больше показателя прошлого года, 177 шт. электронных сигарет и 230 картриджей к ним, желейные конфеты (жвачки) с содержанием каннабиса - 680 шт;

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психотропных веществ - 2079 кг, что в 156 раз больше показателя прошлого года, таблеток - 25 203 шт., 47 399 капсул, 388 ампул, 21 237 шт. семян;

прекурсоров - 2026 кг, что в 289 раз больше показателя прошлого года, 30 л, что в 33 раза больше показателя прошлого года, таблеток - 18 263 шт., 8 122 шт. электронных сигарет одноразового использования.

В то же время запрещенные вещества не только ввозили, но и вывозили из Украины

Так, в направлении ввоза было предупреждено 494 случая, в направлении вывоза - 138.

По данным фактам в правоохранительные органы Украины направлено сотни сообщений о противоправных деяниях, содержащих признаки преступлений, предусмотренных УК Украины.