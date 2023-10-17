Для украинских производителей молочных продуктов открылся еще один рынок
Госпродпотребслужба в сотрудничестве с МИД согласовала с Министерством сельского хозяйства и развития села Албаних форму международного ветеринарного сертификата для термически обработанных молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Соответствующую форму международного сертификата можно посмотреть на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в рубрике "Международное сотрудничество", в разделе "Ветеринария и безопасность", в подразделе "Сертификаты на экспорт из Украины".
В Службе напомнили, что для того, чтобы осуществлять экспорт пищевых продуктов, первым шагом является запрос оператора рынка на проведение внеплановых мероприятий ветеринарного контроля в соответствии с требованиями страны назначения:
- главных управлений Госпродпотребслужбы в областях и г. Киеве;
- межрегиональных главных управлений Госпродпотребслужбы на государственной границе по месту нахождения.
Экономическая правда