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Для украинских производителей молочных продуктов открылся еще один рынок

Вторник, 17 октября 2023, 18:12 - Анастасия Жарикова

Госпродпотребслужба в сотрудничестве с МИД согласовала с Министерством сельского хозяйства и развития села Албаних форму международного ветеринарного сертификата для термически обработанных молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Соответствующую форму международного сертификата можно посмотреть на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в рубрике "Международное сотрудничество", в разделе "Ветеринария и безопасность", в подразделе "Сертификаты на экспорт из Украины".

В Службе напомнили, что для того, чтобы осуществлять экспорт пищевых продуктов, первым шагом является запрос оператора рынка на проведение внеплановых мероприятий ветеринарного контроля в соответствии с требованиями страны назначения:

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  • главных управлений Госпродпотребслужбы в областях и г. Киеве;
  • межрегиональных главных управлений Госпродпотребслужбы на государственной границе по месту нахождения.

Экономическая правда

Госпродпотребслужба экспорт производство продукты
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