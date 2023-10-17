Харьковскую ТЭЦ Павла Фукса передали в управление государству

На 100% уставного капитала ООО "ДВ Нефтегазодобывающая компания", которая с 2012 года по договору концессии с Минэнерго на 49 лет пользуется ГП "ТЭЦ-2 Эсхар", наложен арест и передан Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционным и другим преступлениям (АРМА).

Соответствующее решение, которое есть в распоряжении ЭП, 28 сентября постановил Галицкий районный суд Львова.

Основанием для этого является досудебное расследование СБУ уголовного производства по подозрению бизнесмена Павла Фукса и бывшего председателя правления Альфа-банк Украина Андрея Волкова в организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ). Третий подозреваемый по делу – Андрей Дудник, которого кроме уклонения от уплаты налогов подозревают в легализации имущества полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Дело, которое расследуют следователи СБУ Львовской области, касается выкупа активов обанкротившихся банков еще в 2016-2017 годах и их продажи без уплаты налогов. По версии следствия, в результате проведения цепи операций был занижен налог на прибыль предприятий на 98 млн грн, которые недополучил госбюджет. Чтобы подозреваемые не смогли продать собственные активы, из которых потенциально будут компенсироваться нанесенный ущерб, на них наложили арест.

Реклама:

Юридически "ДВ Нефтегазодобывающая компания" принадлежит двум оффшорным компаниям, однако по версии следствия именно Фукс опосредованно является ее конечным бенефициарным владельцем.

Также судом арестованы и переданы в АРМА 19,69% акций АО "Галичфарм" и 15,79% акций АО "Киевмедпрепарат", владельцами которых ООО "Завод-Инвест" и ООО "Зеленый лан инвест". По данным следствия, две последние входят в группу компаний Investohills Partners, которую правоохранители связывают с Волковым и его приближенными лицами.

Экономическая правда

Реклама: