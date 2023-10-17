Лучшие и худшие в мире пенсии: обнародован пенсионный индекс за 2023 год

В 2023 году пенсионные системы в большинстве стран мира испытывали стресс из-за старения населения, роста государственного долга и высокой инфляции.

Об этом говорится в ежегодном Глобальном пенсионном индексе Института Mercer CFA, который оценивает системы на основе их адекватности, стабильности и целостности, пишет Bloomberg.

В рейтинге 2023 года исследовались 47 стран.

Как утверждают эксперты Mercer, проблема, которая затронула практически все исследованные пенсионные системы в мире, заключается в том, что теперь пожилые люди должны заботиться о своем содержании даже после выхода на пенсию.

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"Мы больше не можем полагаться только на социальное обеспечение или государственные пенсии", - заявил один из авторов отчета Mercer за 2023 год Дэвид Нокс.

Согласно ежегодному глобальному индексу, Нидерланды вернули себе звание лучшей в мире пенсионной системы.

Отмечается, что сейчас Нидерланды реформируют свою пенсионную программу с коллективной структуры на более индивидуальный подход. Однако, несмотря на изменение системы в этой стране, она все равно будет обеспечивать хорошие преимущества по сравнению с другими странами, которые исследовались.

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Кроме того, самый высокий индекс получила пенсионная система Израиля.

Исландия, которая в прошлом году была первой, заняла второе место, а Дания - третье.

Австралия заняла 5 место, Великобритания - 10, США - 22.

Япония заняла 30 место, а Китай - 35 место.

При этом, в отчете выделено несколько азиатских систем, включая Китай, Корею, Сингапур и Японию, которые провели реформы, чтобы улучшить свои показатели за последние пять лет.

Также в отчете Mercer отмечается, что падение уровня рождаемости оказало давление на экономику нескольких стран и пенсионные системы в долгосрочной перспективе. Это, например, негативно повлияло на пенсионные показатели таких стран, как Италия и Испания.

Последнюю 47 строчку рейтинга заняла пенсионная система Аргентины.

Украина в рейтинге 2023 года не исследовалась.

В то же время рейтинг 2023 года содержит особенности, которые отсутствовали в предыдущих рейтингах и касаются влияния искусственного интеллекта на пенсионные системы в мире.

Так, по мнению аналитиков, ИИ способен сделать пенсионные системы в мире более эффективными. Речь идет прежде всего о накопительных пенсионных системах. В этой области искусственный интеллект может помочь выбирать наиболее эффективные, например, пенсионные фонды.

"Искусственный интеллект имеет потенциал для улучшения пенсионных систем, способствуя более эффективному и более обоснованному принятию решений, что потенциально может привести к более высоким реальным инвестиционным доходам", - отметил Дэвид Нокс.

По мнению эксперта, технология искусственного интеллекта способна помочь людям принимать удачные долгосрочные финансовые решения.

Напоминаем:

По данным проекта Case Ukraine "Цена государства", на сегодня самый высокий текущий пенсионный возраст - 67 лет, имеют Исландия, Израиль и Норвегия.

Но фактически в этих странах работники могут выйти на пенсию раньше или позже, чем установленный пенсионный возраст. Такая разница может возникнуть из-за множества факторов, включая разницу в возрасте начала карьеры. Некоторые отрасли предлагают более ранний выход на пенсию или льготы за более поздние обязательства, или страны поощряют разный выход на пенсию из-за требований рынка.

Во многих странах Азии официальный минимальный возраст выхода на пенсию - конец 50-х - начало 60-х годов жизни.

В Словении можно выйти на пенсию в 62 года, но надо иметь трудовой стаж 40 лет. А в Канаде получить обычную пенсию можно в 65 лет, но трудовой стаж необходимо иметь 39 лет. А чтобы иметь повышенную пенсию, в Канаде следует выйти на пенсию в 70 лет.