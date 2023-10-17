"Новая почта" начнет тестировать со следующего года доставку между странами ЕС

В 2024 году "Новая почта" планирует провести тестирование услуги доставки посылок между странами Европейского Союза.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в интервью Forbes.ua.

Компания уже начала предлагать услугу по доставке между странами на некоторых рынках, где открылись отделения "Новой почты". А в 2024 году "Новая почта" планирует протестировать услугу доставки между странами Европейского Союза.

По словам Поперешнюка, до конца 2024-го отделения компании появятся почти во всех странах Европы.

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Полноценно услуга доставки между странами ЕС от Новой почты может заработать в 2025 году.

Для доставки между странами Европы Новая почта использует два самолета АН-26 флота собственной авиакомпании Supernova Airlines. Компания также возьмет в лизинг дальнемагистральный самолет, который позволит доставлять отправления в Европу и США.

Напоминаем:

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С октября 2022 года "Новая почта" уже открыла 63 отделения в Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.

До конца этого года компания планирует открыть отделения в Латвии, Эстонии, Венгрии, Италии, Франции и Австрии.

В целом НП планирует инвестировать в зарубежные отделения более $10 млн и выйти на довоенный уровень международных посылок за счет освоения новых направлений уже до конца года.

В течение 2022-го выручка компании выросла на 13,6% - до 23,7 млрд грн. А в первом полугодии 2023 года чистая прибыль "Новой почты" выросла почти в пять раз - до 2,4 млрд грн, доход - почти на 84%.