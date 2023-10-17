НАПК разоблачило депутата Киевсовета, который не смог объяснить сбережения и покупки

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило 1,7 млн грн необоснованных активов депутата Киевсовета и направило материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"В декларации за 2020 год он указал наличные средства на более 7 млн грн, принадлежащие им с женой. За 2021 год он задекларировал 9,5 млн грн наличных. Разница между активами, задекларированными в 2020 и 2021 годах, составляет почти 2,4 млн грн. В то же время в 2021 году супруги купили восемь земельных участков в Киеве и области на более 1,5 млн грн", - говорится в сообщении НАПК в телеграм-канале во вторник.

Как отмечается в сообщении, в целом объемы доходов и расходов семьи депутата в 2021 году свидетельствуют об отсутствии финансовой состоятельности и для сбережения денежных средств, и для приобретения части указанных объектов недвижимости на почти 1,7 млн грн.

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"В ответ на запрос НАПК чиновник не предоставил информацию и документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения этих средств", - информирует НАПК.

В сообщении не названо имя депутата.