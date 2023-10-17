Rolls-Royce сократит до 2500 сотрудников
Британская машиностроительная компания Rolls-Royce объявила, что сократит до 2500 сотрудников, поскольку ее новый генеральный директор стремится построить более эффективный бизнес.
Об этом пишет Reuters.
За последнее десятилетие Rolls-Royce, чьи двигатели и системы используются на самолетах Airbus A350 и Boeing 787, а также на кораблях, подводных лодках и в энергетике, пережила несколько реструктуризаций, в результате которых было сокращено более 13 тысяч сотрудников.
Туфан Эргинбилгич, возглавивший концерн в январе, является последним генеральным директором, пытающимся преодолеть неэффективность компании. Rolls долгое время отставал от прибыли General Electric, своего главного конкурента в секторе широкофюзеляжных самолетов.
Во вторник компания объявила, что планирует сократить до 2 500 должностей из общего количества 42 тыс сотрудников.
"Это еще один шаг на нашем многолетнем пути трансформации для создания высокоэффективного, конкурентоспособного, устойчивого и растущего Rolls-Royce", - заявили в компании.
Благодаря восстановлению дальнемагистральных перевозок в этом году, а также стратегии Эргинбилгича, акции компании выросли на 133% с января.
Экономическая правда