Rolls-Royce сократит до 2500 сотрудников

reuters

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce объявила, что сократит до 2500 сотрудников, поскольку ее новый генеральный директор стремится построить более эффективный бизнес.

Об этом пишет Reuters.

За последнее десятилетие Rolls-Royce, чьи двигатели и системы используются на самолетах Airbus A350 и Boeing 787, а также на кораблях, подводных лодках и в энергетике, пережила несколько реструктуризаций, в результате которых было сокращено более 13 тысяч сотрудников.

Туфан Эргинбилгич, возглавивший концерн в январе, является последним генеральным директором, пытающимся преодолеть неэффективность компании. Rolls долгое время отставал от прибыли General Electric, своего главного конкурента в секторе широкофюзеляжных самолетов.

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Во вторник компания объявила, что планирует сократить до 2 500 должностей из общего количества 42 тыс сотрудников.

"Это еще один шаг на нашем многолетнем пути трансформации для создания высокоэффективного, конкурентоспособного, устойчивого и растущего Rolls-Royce", - заявили в компании.

Благодаря восстановлению дальнемагистральных перевозок в этом году, а также стратегии Эргинбилгича, акции компании выросли на 133% с января.

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Экономическая правда