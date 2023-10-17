Водительское удостоверение теперь можно заказать с доставкой за границу

фото: мвд

Украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Этот сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше. Ведь именно там находится больше всего граждан Украины, которые по определенным причинам не могут пока вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.

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"Этот сервис станет полезным для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

Новая услуга удобна в пользовании и заказывается в несколько кликов. Для этого необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя, выбрать причину обмена водительского удостоверения, выбрать международную доставку и произвести оплату. После обработки заявки сервисным центром МВД, готовый документ направляется на выбранное отделение", - добавили в МВД.

Срок международной доставки - около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу составят 960 грн.

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Экономическая правда