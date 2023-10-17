Индия задерживает оплату семи партий нефти из РФ в юанях – СМИ

reuters

Неудобство для индийского правительства в расчетах за импорт российской нефти в китайских юанях привело к задержке платежей по меньшей мере за семь грузов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

"Споры по оплате пока не привели к срыву поставок, поскольку российские компании, такие как "Роснефть", продолжают поставлять нефть государственным индийским нефтеперерабатывающим заводам, которые ищут альтернативные способы расчетов", - говорится в сообщении.

По данным агентства, речь идет о нефти, поставленной индийским НПЗ в конце сентября текущего года - они до сих пор не оплачены.

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По словам представителей нефтеперерабатывающей отрасли, расчеты в юанях увеличивают расходы, поскольку рупии нужно конвертировать в гонконгские доллары, а затем в юани. Это на 2-3% дороже, чем расчеты в дирхамах.

В этом году Индия стала крупнейшим импортером российской морской нефти, а нефтеперерабатывающие заводы раскупают нефть со скидкой после того, как некоторые западные страны приостановили импорт из РФ из-за ее вторжения в Украину.

Но нефтепереработчики часто сталкиваются с проблемами в урегулировании торговли нефтью из РФ после того, как США и ЕС установили верхнюю границу ценового потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что заставило покупателей использовать альтернативы, такие как и дирхамы, для грузов, стоимость которых превысила верхний предел.

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В июле Reuters сообщало, что индийские нефтепереработчики начали использовать юани для оплаты части нефти от российских продавцов, продолжая при этом использовать доллары и дирхамы для расчетов за большую часть своих закупок российской нефти.

Однако индийскому правительству стало неудобно использовать юань для расчетов, сообщили Reuters два представителя индийского министерства финансов.

Непонятно, действительно ли правительство поручило государственным нефтеперерабатывающим заводам прекратить расчеты в юанях, но неодобрение Нью-Дели очевидно.

"Это не запрещено, и если частная фирма имеет юани для расчетов в своей торговле, правительство не остановит ее, но оно не будет поощрять и способствовать такой торговле", - сказал представитель министерства.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большую часть российской нефти у трейдеров, а также осуществляют некоторые прямые закупки у российских компаний.

Источники в нефтеперерабатывающей отрасли сообщили, что трейдеры были готовы заключать сделки в дирхамах, но российские продавцы настаивали на юанях.

"Роснефть", "Газпром" и "Газпром нефть" не ответили на запросы о комментариях.

В то время как индийские государственные нефтеперерабатывающие компании предпочли бы использовать рупии для оплаты российской нефти РФ менее охотно принимает рупии.

Однако в Индии некоторые считают, что использование юаня выгодно Китаю, поскольку отношения между двумя соседями остаются напряженными после пограничной стычки в 2020 году, в которой погибли 20 индийских солдат и четверо китайских военных.

Экономическая правда