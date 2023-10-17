Нефть дешевеет на надеждах на ослабление санкций США против Венесуэлы

reuters

Цены на нефть немного упали во вторник на фоне надежд, что США ослабят санкции против Венесуэлы, которая производит нефть, и по мере того, как Вашингтон активизировал усилия по предотвращению эскалации войны между Израилем и ХАМАСом.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5 центов до 89,60 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 23 цента до 86,43 долларов за баррель по состоянию на 03:33 по Гринвичу.

17 октября правительство и оппозиция Венесуэлы намерены возобновить давно приостановленные переговоры, которые, по словам президента Николаса Мадуро, пойдут на пользу предстоящим выборам 2024 года, что может привести к ослаблению санкций со стороны Вашингтона, говорят многочисленные источники Reuters.

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С 2019 года США наложили санкции на экспорт нефти из Венесуэлы, члена ОПЕК, чтобы наказать правительство Мадуро после выборов в 2018 году, которые Вашингтон считает фиктивными из-за нарушений прав человека.

На прошлой неделе оба нефтяных бенчмарка выросли на опасениях, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, а Brent вырос на 7,5%, достигнув самого высокого недельного прироста с февраля.

Президент США Джо Байден совершит визит в Израиль в среду, поскольку страна готовится к наземной операции против боевиков ХАМАС.

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"Риски остаются, поскольку министр иностранных дел Ирана предупреждает, что возможное расширение войны на других фронтах приближается к неизбежной стадии", - говорится в аналитической записке ANZ Research.

Администрация Байдена ищет пути увеличения поставок нефти на мировые рынки, чтобы снизить цены. Но любое реальное увеличение добычи нефти Венесуэлой займет определенное время из-за нехватки инвестиций.

Экономическая правда