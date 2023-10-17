5 тысяч украинцев стали победителями программы "Власна справа" с начала года
Вторник, 17 октября 2023, 09:18 -
С начала года пять тысяч украинцев стали победителями программы "Власна справа". Они получат от государства 1,2 млрд грн грантовых средств на начало и развитие бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Результаты 17-й волны подачи заявок по программе:
- всего выдадут 307 микрогрантов;
- победители получат 72,6 млн гривен;
- среди получателей – 53% женщин и 47% мужчин.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители:
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- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 94 человека;
- перерабатывающая промышленность – 46 человек;
- временное размещение и организация питания – 45 человек;
- здравоохранение и оказание социальной помощи – 30 человек.
В этом году на программу "Власна справа" бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс микрогрантов, уточнили в Минэкономики.
Напомним:
В 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен.
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Экономическая правда
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