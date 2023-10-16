"Укрпочта" заказала разработку системы перевода денег: потратят 82 миллиона

АО "Укрпочта" по результатам тендера заказало ООО "Компания Профикс" транзакционную систему для обеспечения выплат пенсий, денежной и социальной помощи электронными средствами за 81,75 миллиона гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишет издание "Наши деньги".

Национальный почтовый оператор заказал программное обеспечение "Система срочных переводов Профикс" в базовой комплектации за 10,5 млн грн.

Еще в 28,80 млн. грн. обойдется его доработка под нужды заказчика. Техническая поддержка в форме обновлений в течение пяти лет обойдется в 18 млн грн - по 900 тыс грн за квартал.

Реклама:

Кроме этого, 8,16 млн грн приходится на 8500 человеко-часов техподдержки в форме консультаций по 960 грн, а 16,29 млн грн - на 15 тыс человеко-часов доработки программного обеспечения по отдельным заявкам заказчика по 1086 грн.

Программное обеспечение будет представлять собой единую систему для регистрации, выплаты, сопровождения и управления почтовыми переводами от юридических и физических лиц и ФЛП, переводом средств в рамках платежной системы, приемки, обработки и перечисления платежей в пользу третьих лиц, выплаты пенсий, социальных пособий, субсидий и льгот, а также формирование отчетности.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 83,46 млн. грн. На аукционе самую низкую цену 81,74 млн. грн. предлагало ООО "Миддлвер Европа". Однако компания не указала в справке об опыте выполнения аналогичных договоров с ПУМБ и Акцент-Банком "выполнено/частично выполнено".

Реклама:

Кроме того, в отзыве от ПУМБ говорилось о сотрудничестве с Middleware, а в отзыве от Акцент-Банк о сотрудничестве с Middleware Inc., тогда как Миддлвер Европа было основным подрядчиком и разработчиком.

Так, заказчик (АО "Укрпочта") отклонил "Миддлвер Европа" за неустранение недостатков за сутки и выбрал победителем следующего участника - "Компанию Профикс" с ценой 81,75 млн грн.

Киевской "компанией ProFIX" владеют польская "ProFIX Poland Sp. z o.o." и 13 украинцев. "ProFIX Poland Sp. z o.o." во главе с Максимом Кубровским была создана 16 февраля 2022 года.

Ранее, в 2016-2022 годах "Компания Профикс" выиграла тендеры у НБУ и госбанков 13,37 млн грн.