Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп

По программе обмена ламп накаливания на LED в Украине ОСМД, медицинские учреждения, школы и учреждения культуры обменяли более 1 миллиона ламп.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Юридические лица присоединились к программе недавно и на 16 октября сделали заказ и обменяли в отделениях Укрпочты более 1 млн энергосберегающих ламп.

Всего с начала действия программы с февраля граждане обменяли уже более 20 млн. ламп.

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"Тех же, кто еще не успел присоединиться к обмену старых ламп на новые светодиодные, призываем не медлить. Зима ведь уже близко. И разумное использование энергоресурсов снова становится максимально актуальным вопросом для стабильной работы украинской энергосистемы", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

По подсчетам специалистов переход на современный тип ламп снизит потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

"Европейский Союз прилагает все усилия, чтобы Украина преодолела энергетические вызовы следующей зимой. Очередной миллион современных LED-ламп, которые будут работать в школах, больницах, спортивных комплексах, учреждениях культуры, ОСМД вместе с более чем 20 миллионами ламп, которые уже освещают дома украинцев, – это мощная сила, существенное сбережение энергоресурсов", - заявила Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова.

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Все юридические лица могут обменять:

по 3 лампы на 10 кв. метров в аудиториях, процедурных палатах, помещениях жилищного фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД;

по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего использования.

Чтобы осуществить обмен старых ламп накаливания на LED-лампы, необходимо отправить запрос на получение LED-ламп через портал "Дія" и выполнить следующие шаги:

авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП юридического лица; проверить информацию о предприятии; Перейти в раздел — Услуги и выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса; указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп; поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания; указать местонахождение организации; проверить и подтвердить данные по сформированному запросу; подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.

После подачи заявки в течение недели представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.

Население по-прежнему может обменять до 5 ламп накаливания на такое же количество светодиодных ламп. Программа действует в 23 областных центрах Украины и 120 районных населенных пунктах.

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Экономическая правда