Японская Fujitsu ликвидирует российскую "дочку"
Понедельник, 16 октября 2023, 18:57 -
Японская технологическая компания Fujitsu начала процесс ликвидации юридического лица в России.
Об этом пишет российское издание "РБК".
По данным российского реестра, запись о ликвидации местного ООО "Фуджитса Технолоджи Солюшнз" появилась в августе, в компании уже назначили ликвидатора.
Агентство указывает, что российское подразделение Fujitsu будет окончательно ликвидировано в августе 2024 года.
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Компания приостановила поставки своей продукции в Россию и предоставление услуг в ней сразу после начала вторжения РФ в Украину, однако о полном выходе с российского рынка она публично не заявляла.
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