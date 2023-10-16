Из Приватбанка по собственному желанию уволилась топ-менеджер

Анна Самарина, которая в 2018 году стала заместителем председателя правления национализированного Приватбанка по вопросам финансов, а в 2021 году исполняла обязанности председателя правления, уволилась из банка по собственному желанию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение финучреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Наблюдательный совет удовлетворил заявление Самариной в конце прошлой недели - 13 октября.

В то же время контракт у Самариной заканчивался только в сентябре 2026 года.

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На вакантную должность пока никто не назначен.

Напоминаем:

С 2018 года Самарина работала заместителем председателя правления национализированного Приватбанка по вопросам финансов.

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В январе 2021 года, после того, как завершилось действие контракта с председателем правления Приватбанка Петром Крумханзлом, до момента нового назначения и.о. председателя правления стала Анна Самарина.

Однако в дальнейшем, в середине апреля 2021 года, по результатам конкурса Приватбанк переназначил Самарину на должность финдиректора. Контракт должен был действовать до 1 сентября 2026 года, то есть, был заключен сроком на пять лет.

Согласно информации в Linkedin о Самариной известно, что она начала свой карьерный путь в 1997 году с должности финансового контролера в Первом украинском международном банке (ПУМБ). В 2000 году перешла в Укрсиббанк, где прошла путь от контролера бюджета до главного финансового директора.

В 2015 году Самарина заняла должность руководителя управления проектами во французском банке BNP Paribas, а после более чем двух лет работы перешла в Приватбанк и снова стала главным финансовым директором.

Приватбанк по состоянию на сентябрь этого года, по данным НБУ, был лидером среди 64 украинских банков по размеру активов (782,35 млрд грн) и целому ряду других показателей.