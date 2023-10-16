TikTok оспаривает штраф в 345 миллионов евро от ЕС

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Китайская платформа для обмена видео TikTok обжалует в судах после этого штраф ЕС в размере 345 миллионов евро за нарушение конфиденциальности данных и судебный приказ о несоблюдении требований конфиденциальности данных пользователей-подростков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подразделение материнской компании платформы ByteDance Ltd. заявил, что подал апелляцию в Генеральный суд Европейского Союза на наказание, а также обжалует местный приказ главного регулятора данных в Ирландии по устранению "обманчивых или манипулятивных" методов, которые могут подорвать конфиденциальность.

Штраф на TikTok был наложен после тщательной проверки практик защиты детей. На прошлой неделе она была добавлена в растущий список ведущих игроков социальных медиа вместе с Meta Platforms Inc. и X Илона Маска, которые получили письма-предупреждения от ЕС относительно принятия неотложных мер по прекращению распространения дезинформации.

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Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала TikTok в сентябре после того, как пришла к выводу, что программа не защитила несовершеннолетних от ненужной обработки данных и не действовала прозрачно.

Расследование касалось пятимесячного периода с июля 2020 по 31 декабря 2020 года и выявило, что обработка данных TikTok в течение этого периода нарушала правила Общего регламента защиты данных в отношении детей от 13 до 17 лет.

Согласно GDPR, ирландская служба контроля данных отвечает за все проверки TikTok, поскольку эта платформа сейчас имеет базу ЕС в Дублине. Но, учитывая, что вероятное нарушение было во всем ЕС, Европейский совет по защите данных — группа европейских регуляторов, ответственных за соблюдение закона, должен был одобрить окончательное решение.

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TikTok подтвердил обращение, отказавшись от дальнейших комментариев.

Комиссия ЕС, в состав которой входят представители 30 европейских стран, выразила обеспокоенность по поводу того, как TikTok "подталкивает" детей к созданию общедоступной учетной записи и по умолчанию опубликованию видео в интернете.

Напоминаем:

Еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон заявил, что TikTok имеет 24 часа на информирование о мерах, которые он принял для противодействия дезинформации у себя на платформе после нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Экономическая правда