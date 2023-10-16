В Нацбанке подсчитали количество монет и банкнот в обращении: 10 гривен - наименее распространенные

В Украине в обращении находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 721,3 млрд грн, а также 14,4 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд грн.

Такие данные приводит Национальный банк.

Как подсчитали в Нацбанке, с 1 января 2023 года сумма, находящаяся в обращении в Украине, увеличилась на 11,8 млрд грн, или на 1,6%.

В то же время спрос на наличные за это время наоборот уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Несмотря на номинальный рост объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличности в структуре денежной массы", - отмечают в Нацбанке.

Так, по состоянию на начало октября на одного жителя Украины приходилось 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет. Тогда как на 1 января 2023 года на одного жителя приходилось - 71 и 169 шт. соответственно.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении) и, монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

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Меньше всего в наличном обращении находится банкнот номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами; среди оборотных монет - номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

Напоминаем:

Чтобы дать украинцам больше времени, Национальный банк продлил срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнот гривны старого образца (номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска).

Вышеупомянутые мелкие монеты и старые банкноты можно бесплатно и без ограничений обменять на монеты и банкноты всех других номиналов, находящихся в обращении, до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения или отмены.

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ").