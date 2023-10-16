Начать промышленное рыболовство в Украине можно будет через "Е-Рыбу": эксперимент продлится два года

До 2025 года декларирование права на промышленное рыболовство и опытный вылов рыбы в Украине будет осуществляться по заявочному принципу в электронной форме - через онлайн сервис "Е-Рыба".

Это предусматривает постановление Кабмина № 1076 "О реализации экспериментального проекта по внедрению декларирования права на промышленное рыболовство и опытный вылов в электронной форме", которое обнародовано на Правительственном портале.

Отныне субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах или осуществлять исследовательский вылов обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации.

Декларация на промышленное рыболовство и опытный вылов формируется, подписывается и подается в автоматическом режиме в "Е-Рыбы".

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Реализация экспериментального проекта продлится в течение двух лет и обеспечит:

уменьшение административной нагрузки на субъекты рыбного хозяйства путем упрощения процедуры получения ими документов разрешительного характера

введение возможности предоставления/получения административных и других услуг отрасли рыбного хозяйства в электронной форме;

минимизацию коррупционных рисков.

Координировать экспериментальный проект будет Минагрополитики.

О начале работы системы "Е-Рыба" в ближайшее время будет сообщено на информационных ресурсах Госрыбагентства.

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