В РПЦ возмутились новым дизайном банкноты 1000 рублей

Новая банкнота 1000 рублей, введенная в России с 16 октября, вызвала возмущение у отдельных представителей Русской православной церкви.

В частности, священник РПЦ Павел Островский, имеющий около двухсот тысяч подписчиков на своей телеграм-странице, возмутился принижением, как ему показалось, православных религиозных сооружений и выпячиванием мусульманских.

"На новой купюре в 1000 изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем", — заявил Островский, комментируя новый дизайн купюр.

При этом, как следует из сообщений российских СМИ, на банкноте изображено здание бывшей церкви, ныне не являющееся религиозным объектом.

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Так, с 16 октября банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей. Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Кроме того, в РФ ввели в оборот новую пятитысячную банкноту, посвященную Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа-Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Прежде тысячерублевая банкнота была посвящена Ярославлю, а пятитысячерублевая — Хабаровску.

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