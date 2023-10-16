"Сегодня все беспилотники из Китая": в России впервые публично признали, откуда получают БПЛА

Практически все импортные беспилотники, которыми на сегодняшний день располагает Россия, были поставлены в страну-агрессор из Китая.

Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", - заявил российский министр.

Реклама:

Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - объявил Силуанов.

Напоминаем:

Реклама:

Китай всегда отрицал военную помощь России.

В августе 2023 года Китай даже ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за войны России в Украине и опасения, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели.

По сообщениям СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что вопреки дружбе с Москвой, страна придерживается нейтралитета относительно войны в Украине.

"Он был поражен сообщениями о том, что обе стороны могут использовать беспилотники китайского производства для разведки и, возможно, атак", - сообщало Associated Press.

В то же время, в июле 2023 года издание Politico, проведя анализ таможенных данных, утверждало, что Китай тайно продал России беспилотников на более чем 100 млн долларов.

Как подчеркивало издание, Китай, несмотря на собственные призывы к миру, за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

Напоминаем также, что 17 октября в Пекине состоится третий международный форум "Один пояс — один путь", для участия в котором прибудет российский президент Владимир Путин, вопреки тому, что на него был выдан ордер на арест Международным уголовным судом в Гааге.

Читайте также: Группа Ермака-Макфола: две трети иностранных компонентов в российских дронах произведены в Китае