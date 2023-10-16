Сериалы вероятно на год лишат денег из бюджета: средства "неожиданно" направят на военных

Верховной Раде предложат рассмотреть изменения в проект бюджета на 2024 год, согласно которым средства на производство сериалов и на реконструкцию Музея Голодомора будут направлены на другие цели.

Об этом сообщил первый заместитель главы финкомитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Депутат назвал эти правки "неожиданными"

"Из интересных неожиданностей в решении Комитета по бюджету: во-первых, прошла правка моего коллеги Цабаля, которой поручается правительству забрать 445 млн грн из расходов на производство сериалов. И отправить эти деньги на программу протезирования военнослужащих", - сообщил Железняк.

Реклама:

Во-вторых, по его словам, прошла правка народного депутата Роксоланы Пидласой, согласно которой 574 млн грн, предназначавшиеся на реконструкцию первой очереди Музея Голодомора, направят на программу поддержки военных и других категорий граждан.

"Так это значительно больше похоже на военный бюджет. Тем более, как мы увидели из расследования Bihus, некоторые кинопродюсеры уже тоже в милитари-тех пошли", - отметил Железняк.

Напоминаем:

Реклама:

На прошлой неделе Bihus.Infо обнародовали расследование в отношении бывшего партнера главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по кинобизнесу - Артема Колюбаева.

Выяснилось. что после прихода Ермака на должность в Офис президента, Колюбаев возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии. А в последние полгода сумел получить более 20 миллионов гривен на свои кинопродукты.

В то же время летом 2023 года Колюбаев вошел в еще один, новый бизнес. Он, вместе с российским режиссером украинского происхождения Алексеем Кирющенко ("Моя прекрасная няня", "Сваты", "Слуга народа") стал совладельцем компании-производителя БПЛА Culver. Продюсер и режиссер получили в компаниях, которые входят в Culver, по 5%.