Российский "Росатом" и Буркина-Фасо договорились о строительстве АЭС

reuters

Российская государственная атомная компания "Росатом" и Буркина-Фасо подписали меморандум о взаимопонимании по строительству АЭС в регионе Сахель, не имеющем выхода к морю.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что атомная электростанция позволит Буркина-Фасо удовлетворить свои энергетические потребности.

Соглашение подписали в Москве министр энергетики и шахтной промышленности Буркина-Фасо Симоно-Пьер Бусимо и заместитель гендиректора "Росатома" Николай Спасский.

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Соглашение было заключено по просьбе лидера хунты Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре к президенту России Владимиру Путину во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле.

"Траоре, который пришел к власти в результате военного переворота в сентябре 2022 года, сблизился с Россией, поскольку его отношения с бывшей колониальной державой Францией ухудшаются, а Россия пытается расширить свое влияние в Африке", - пишет агентство.

Буркина-Фасо с населением более 20 миллионов человек имеет установленную мощность производства электроэнергии чуть более 420 мегаватт.

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Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Москве 13 октября, не содержит подробностей относительно АЭС, ее финансирования или графика строительства.

Экономическая правда