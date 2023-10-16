Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс – Bloomberg

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После восьми лет националистического правления и регулярных нападок на ЕС польская партия "Право и справедливость", похоже, идет к поражению на выборах, что положит конец длинной главе популизма и раздора.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным экзит-пола, оппозиция на пути к большинству, а "Гражданская платформа", возглавляемая бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, получила 32% голосов на фоне рекордной явки избирателей.

Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия - 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, которая насчитывает 460 депутатов.

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В случае подтверждения результат создаст возможности для ЕС, отмечает Bloomberg.

"Прежде всего, Польша будет стремиться высвободить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы. Кроме того, существует перспектива изоляции венгерского Орбана, еще одного популиста, который до сих пор был защищен своим альянсом с партией "Право и справедливость", - пишет агентство.

Напомним:

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Польское агентство Ipsos обнародовало обновленные результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенное на парламентских выборах в Польше, что подтверждает высокие результаты оппозиционных партий и формальную победу правящей партии.

Экономическая правда