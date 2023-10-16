Цены на нефть стабильны, поскольку инвесторы оценивают риски войны между Израилем и ХАМАСом

reuters

Цены на нефть торгуются преимущественно без изменений после роста на прошлой неделе, поскольку инвесторы ожидают, не втянутся ли в конфликт между Израилем и ХАМАСом другие страны - такое развитие событий потенциально может привести к дальнейшему росту цен и нанести новый удар по мировой экономике.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent были без изменений на уровне 90,89 долл за баррель по состоянию на 04:19 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2 цента до 87,67 долларов за баррель.

Оба бенчмарка выросли почти на 6% 14 октября, продемонстрировав самый высокий дневной прирост с апреля, поскольку инвесторы оценили возможность более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

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За неделю Brent подорожала на 7,5%, а WTI - на 5,9%.

"Инвесторы пытаются выяснить влияние конфликта, пока не начался широкомасштабный наземный штурм после того, как Израиль впервые предупредил жителей северной части Газы о необходимости бегства на юг", - сказал президент NS Trading, подразделения Nissan Securities, Хироюки Кикукава.

"Влияние, которое могут почувствовать нефтедобывающие страны, в определенной степени учтено в ценах, но если произойдет наземная операция, которая повлияет на поставки нефти, цены могут легко превысить 100 долларов за баррель", - сказал он.

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Конфликт на Ближнем Востоке мало повлиял на мировые поставки нефти и газа, а Израиль не является крупным производителем.

Но война между боевиками ХАМАС и Израилем составляет один из самых значительных геополитических рисков для нефтяных рынков со времен вторжения России в Украину в прошлом году, на фоне опасений относительно любой потенциальной эскалации с участием Ирана, пишет Reuters.

Участники рынка оценивают, что может означать более широкий конфликт для поставок из стран, которые являются крупнейшими мировыми производителями нефти, включая Саудовскую Аравию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Если будет установлено, что Тегеран непосредственно причастен к нападению ХАМАС, это, вероятно, приведет к тому, что США ужесточат санкции в отношении экспорта нефти из Ирана, заявил в понедельник аналитик Австралийского банка Содружества Вивек Дхар.

"В этом году США закрыли глаза на свои санкции в отношении экспорта иранской нефти, поскольку стремились улучшить дипломатические отношения с Ираном", - сказал он.

Экономическая правда