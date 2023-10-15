В 2023 году аграрии получили кредитов на почти 60 миллиардов

С начала года 11,5 тысяч украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

С начала 2023 года 11,5 тыс украинских агропредприятий получили 59,3 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств, из которых по программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 8,9 тыс предприятий профинансировано на 34,2 млрд грн.

В министерстве отмечают, что наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

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Киевская - 11,5 млрд гривен выделено для 842 предприятий;

Винницкая - 5,4 млрд гривен - для 1 312,

Днепропетровская - 5,3 млрд гривен - для 746;

Кировоградская - 4,5 млрд гривен - для 1 566;

Одесская - 4,1 млрд гривен - для 1 028 предприятий.

Кроме того, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия таких областей:

Кировоградская - 3,86 млрд гривен выделено для 1 255 хозяйств;

Винницкая - 3,53 млрд гривен - для 1 009 хозяйств;

Одесская - 3,43 млрд гривен - для 830;

Киевская - 3,23 млрд гривен - 683 хозяйств.

Напомним:

С начала 2023 года правительственные и неправительственные операторы обследовали более 200 тыс га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования, из них уже используются аграриями 120 тысяч га.

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