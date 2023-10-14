Правительство планирует до 2030 года уменьшить разницу в зарплате мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%
Правительство разработало и утвердило стратегию, согласно которой до 2030 года планируются сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.
Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
Отмечается, что правительство начало реализовывать стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда. В планах чиновников до 2030 года сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.
По словам первой леди Елены Зеленской, как и большинство развитых стран мира, Украина взяла на себя обязательства преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет.
Благодаря имплементации Стратегии планируется достичь трех ключевых целей:
- усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;
- способствовать преодолению стереотипов и дискриминации в отношении профессий по признаку пола;
- создать благоприятные условия для удобного сочетания семейных и профессиональных обязанностей.
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Экономическая правда.