Ferrari позволит покупать свои автомобили в США за криптовалюту

Автопроизводитель Ferrari начал принимать оплату в криптовалюте за свои спортивные автомобили в США и распространит эту схему на Европу.

Об этом сообщает Reuters.

В Ferrari заявили, что это решение было принято в ответ на запросы рынка и дилеров, поскольку многие ее клиенты инвестировали в криптовалюту.

По словам главного маркетингово и коммерческого директора Ferrari Энрико Галлиера, такие запросы исходят от молодых инвесторов, которые построили свое состояние на криптовалютах.

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Отмечается, что в первой половине этого года Ferrari отправила более 1800 автомобилей в свой американский регион, который включает США.

Соответственно, Ferrari обратилась к одному из крупнейших криптовалютных платежных процессоров, BitPay, для начального этапа в США, и позволит осуществлять транзакции в биткойнах, Ethereum и USDC.

Добавляется, что итальянская компания, которая продала 13 200 автомобилей в 2022 году с ценами от более 200 тыс до 2 млн евро, планирует распространить криптосхему на Европу до первого квартала следующего года, а затем и на другие регионы, где криптовалюта является юридически принятой.

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Европа, Ближний Восток и Африка являются крупнейшим регионом Ferrari, на который приходится 46% от общего объема поставок автомобилей в первой половине этого года.

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Экономическая правда.