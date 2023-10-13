Покупатели СПГ в Азии откладывают поставки: из-за риска войны на Ближнем Востоке выросли цены

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Покупатели сжиженного природного газа в Северной Азии приостанавливают планы по закупке дополнительного топлива на зиму после того, как обострение конфликта между Израилем и ХАМАС увеличило риски поставок, что привело к росту мировых цен.

Об этом пишет Bloomberg.

После скачка европейских цен, азиатские спотовые поставки СПГ предлагаются в диапазоне более 10 долларов за миллион британских тепловых единиц, по словам трейдеров. Это самая высокая цена за последние восемь месяцев.

Цены выросли, поскольку война между Израилем и ХАМАСом угрожает втянуть в нее и другие страны Ближнего Востока, где находятся основные экспортеры газа и узловые точки торговли.

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Тем временем рынок следит за переговорами между Chevron Corp. и австралийскими профсоюзами, чтобы избежать забастовок на заводах СПГ, которые должны начаться на следующей неделе.

По словам трейдеров, покупатели СПГ в Азии ждут падения цен, прежде чем заказывать больше поставок на зиму, когда спрос на топливо достигнет пика, поскольку сейчас они находятся на комфортных для себя уровнях запасов.

Так, Япония уже закупила значительные объемы СПГ, в то время как Южная Корея отложила поставки, сказал аналитик рынков газа и СПГ в Rystad Energy Маса Одака. Всегда существует вероятность того, что холодная зима может повысить спрос, но импортеры, похоже, готовы к началу отопительного сезона, сказал он.

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Экономическая правда