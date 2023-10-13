Несмотря на предоставленную отсрочку в РФ продолжают призывать IT-специалистов в армию

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В РФ участились примеры призыва сотрудников IT-компаний на срочную службу в армии, несмотря на введенную в прошлом году отсрочку для айтишников.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Издание отмечает, что несмотря на введенную в прошлом году отсрочку от армии для IT-специалистов, участились примеры призыва сотрудников IT-компаний на срочную. Случаи вручения повесток IT-специалистам зафиксированы в период весеннего и осеннего призыва (начался 1 октября и завершится 31 декабря).

В сообщении говорится, что главной причиной увеличения количества призывников среди IT-специалистов является рост бюрократической нагрузки на систему военных комиссариатов и ошибках самих IT-компаний.

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Также риски возникают при смене работы. Повышение призывного возраста усугубит ситуацию, поскольку под удар могут попасть самые квалифицированные кадры, отмечают юристы

Издание приводит в пример иск от 6 октября, оспаривающий решение призывной комиссии Москвы, от которой сотрудник IT-компании получил повестку 2 октября с указанием прибыть к месту прохождения службы 16 октября. В заявлении говорится, что призывник работает в аккредитованной организации в области IT в должности "инженер" и имеет профильное высшее образование.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российское правительство из-за массового выезда IT-специалистов из страны утвердило для них порядок отсрочки от службы в армии.

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Экономическая правда.