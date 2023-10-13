YouTube впервые опередил Netflix по популярности среди подростков в США

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Видеохостинг YouTube впервые опередил стриминговую платформу Netflix по популярности среди подростков - тинейджеры проводят за просмотром видео на YouTube 29,1% своего ежедневного времени.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на результаты нового опроса инвестиционного банка Piper Sandler.

"Эти данные свидетельствуют о том, что стриминговый бизнес становится все более конкурентным, и подчеркивают сильные позиции YouTube как бесплатного поставщика онлайн-видео, особенно среди молодежи", - говорится в сообщении.

Подростки, опрошенные банком, сказали, что проводят 29,1% своего ежедневного времени за просмотром видео на YouTube, который впервые опередил Netflix (28,7%). Время, проведенное на YouTube, увеличилось с весны, прибавив почти один процентный пункт, в то время как показатель Netflix упал более чем на два процентных пункта.

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Начиная с 2001 года, Piper Sandler дважды в год публикует опрос американских подростков об их любимых брендах, гаджетах и ресторанах. В сентябрьском опросе было опрошено более 9 тыс. подростков по всей территории США, средний возраст которых чуть меньше 16 лет.

Некоторые инвесторы считают, что понимание того, как молодежь тратит свои деньги, может помочь выявить тенденции в экономике в целом.

Netflix и YouTube были двумя явными лидерами с точки зрения ежедневного потребления видео на каждой платформе.

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Согласно опросу, платформа Hulu оказалась на третьем месте с долей около 7%. Prime Video и Disney+ также увеличили свою долю.

При этом в опросе подростки отметили, что проводят меньше времени, просматривая кабельное телевидение.

Результаты Piper Sandler не сравнивают YouTube и Netflix с TikTok. Зато в исследовании сравнивается китайская видеоплатформа с такими социальными сетями, как Instagram и Snapchat.

Опрос показал, что 38% подростков назвали TikTok своей любимой социальной сетью, тогда как Instagram лидирует по количеству ежемесячных посещений.

Подростки, опрошенные инвестиционным банком, также заявили, что проводят около четырех с половиной часов в день в социальных сетях, что больше, чем в предыдущих опросах.

Экономическая правда