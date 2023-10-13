"Укрэнерго" получит почти 80 миллионов евро от Германии для укрепления защиты объектов
НЭК "Укрэнерго" получит 76 млн евро гранта от правительства Германии для укрепления защиты объектов и повышения надежности питания потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Грант выделило правительство Германии через немецкий банк развития KfW.
"Средства будут направлены на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой", - говорится в сообщении.
Грантовое соглашение в онлайн-формате 13 октября подписали председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, старший менеджер портфолио проектов KfW Альмут Алерс и региональный менеджер по Восточной Европе, Кавказу, Центральной Азии KfW Майкл Эверс.
"Финансирование по грантовому соглашению между KfW и "Укрэнерго" поддержит способность Украины успешно пройти этот и последующие зимние сезоны через содействие быстрому восстановлению и созданию защитных сооружений на подстанциях.
А выделенный на днях второй зимний пакет военной помощи от Германии, который включает ПВО PATRIOT, IRIS-T и Gepard, поможет защитить критически важную инфраструктуру", - заявил Мартин Егер.
В общем, "Укрэнерго" привлекло более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций.
Экономическая правда