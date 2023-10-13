В АРМА передали отель в Трускавце и другие активы российского бизнесмена на 5 миллионов
По ходатайству прокуроров были арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права компаний и имущественные комплексы (гостиницы) гражданина РФ в Трускавце, Киеве и Запорожье на 5 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным источников ЭП, речь идет о гражданине России Александре Вартаняне.
В его собственности находятся предприятия и имущественные комплексы на территории курортного Трускавца во Львовской области и в АР Крым.
Установлено, что в 2016 году его гостиница на оккупированном полуострове предоставляла свои услуги по проживанию военизированным формированием РФ. На сегодняшний день он продолжает осуществлять свою деятельность, уплачивая налоги стране-оккупанту", – говорится в сообщении.
По определению следователя судьи на корпоративные права двух обществ наложен арест и передан в АРМА.
Ранее на корпоративные права на гостиницу "Мариот медикал центр" в Трускавце, которыми владеет фигурант, был наложен арест. Стоимость этих активов составляет около 6 млн. грн.
"Таким образом арестованы бизнес-активы гражданина РФ в целом на почти 11 млн грн", - отметили в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины продолжается.
Экономическая правда