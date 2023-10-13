Компания Маска объявила о запуске спутниковой связи Starlink для смартфонов с 2024 года
Компания SpaceX запустила рекламу своей будущей услуги Starlink Direct to Cell, которая будет предоставлять услуги спутниковой связи на мобильных устройствах.
Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что в 2024 году услуга станет доступной для "существующих телефонов LTE". И пока будет ограничена текстовыми сообщениями.
"Direct to Cell будет работать с существующими телефонами LTE везде, где можно увидеть небо. Никаких изменений в аппаратном обеспечении, прошивке или специальных приложениях не требуется", - сообщает SpaceX.
В 2025 году появятся функции передачи голоса и данных, а также - возможность передавать файлы. С этого же года станет доступной поддержка устройств IoT.
Услуга, вероятно, будет относительно медленной - со скоростью от двух до четырех мегабит в секунду. Ее преимущество будет заключаться в широте покрытия.
Напоминаем:
Компания Илона Маска SpaceX совместно с американским партнером T-Mobile объявили о планах этой услуги в 2022 году.
В прошлом году Apple добавила к своим телефонам функцию Emergency SOS, которая позволяет устройствам iPhone 14 и новее отправлять ограниченные сообщения и информацию о местонахождении через спутник в чрезвычайных ситуациях.
Спутниковая компания AST SpaceMobile объявила, что в прошлом месяце осуществила первый спутниковый звонок через 5G с немодифицированного смартфона.