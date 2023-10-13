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Компания Маска объявила о запуске спутниковой связи Starlink для смартфонов с 2024 года

Пятница, 13 октября 2023, 13:25 - Лия Ильченко

Компания SpaceX запустила рекламу своей будущей услуги Starlink Direct to Cell, которая будет предоставлять услуги спутниковой связи на мобильных устройствах.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что в 2024 году услуга станет доступной для "существующих телефонов LTE". И пока будет ограничена текстовыми сообщениями.

"Direct to Cell будет работать с существующими телефонами LTE везде, где можно увидеть небо. Никаких изменений в аппаратном обеспечении, прошивке или специальных приложениях не требуется", - сообщает SpaceX.

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В 2025 году появятся функции передачи голоса и данных, а также - возможность передавать файлы. С этого же года станет доступной поддержка устройств IoT.

Услуга, вероятно, будет относительно медленной - со скоростью от двух до четырех мегабит в секунду. Ее преимущество будет заключаться в широте покрытия.

Напоминаем:

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Компания Илона Маска SpaceX совместно с американским партнером T-Mobile объявили о планах этой услуги в 2022 году.

В прошлом году Apple добавила к своим телефонам функцию Emergency SOS, которая позволяет устройствам iPhone 14 и новее отправлять ограниченные сообщения и информацию о местонахождении через спутник в чрезвычайных ситуациях.

Спутниковая компания AST SpaceMobile объявила, что в прошлом месяце осуществила первый спутниковый звонок через 5G с немодифицированного смартфона.

SpaceX связь
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