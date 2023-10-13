Индустриальное Запорожье - наименее цифровизированная область Украины: рейтинг регионов

Согласно индексу цифровой трансформации регионов Украины, самыми цифровизированными регионами Украины являются Днепропетровская, Тернопольская и Одесская области, наименее цифровизированными - Запорожская и Луганская.

Об этом рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает "Интерфакс Украина".

По ее словам, в среднем индекс цифровой трансформации в пределах Украины составляет 0,65 балла из 1 возможного.

"Этот индекс учитывает восемь основных блоков: институциональная способность, развитие интернета, развитие ЦПАУ, режим "без бумаг", цифровое образование, визитку области, проникновение базовых электронных услуг и отраслевую цифровую трансформацию. И в Днепропетровской области этот индекс составляет 0,916 балла, в Тернопольской - 0,91, а в Одесской - 0,836 из 1 возможного", - сообщила Шуляк.

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Она добавила, что среди основных субиндексов самые высокие значения в этих областях по категориям "Развитие ЦПАУ", "Режим без бумаг", и "Развитие интернета".

Наименьший индекс зафиксирован в Запорожской области - 0,37 и Луганской - 0,404, в Николаевской и Кировоградской - 0,431.

По словам Шуляк, цель индекса цифровой трансформации регионов Украины: создать базу для исследования уровня цифровой трансформации в областных государственных администрациях в 24 регионах страны. Результаты такого анализа позволят власти, аналитикам, разработчикам и другим заинтересованным сторонам оптимизировать процессы диджитализации в области.

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Одной из важных составляющих индекса цифровой трансформации регионов является институциональная способность, которая является первым этапом в цифровом развитии регионов и реализуется цифровыми лидерами в обществе, пояснила Шуляк и добавила, что развитие цифровых технологий повышает спрос на IT-специалистов в госорганах.

По ее данным, фактическое количество работников в структурных подразделениях по развитию информатизации в ОГА составляет 70,7% от запланированного. Например, в Черновицкой, Кировоградской и Черниговской областях наблюдается запрос на увеличение команд в направлении цифровой трансформации.

"Доля украинцев, которые имеют цифровые навыки на базовом и высшем уровне, составляет 52,2%. К 2024 году Минцифры определяет цель в охвате 6 млн украинцев учебным контентом на базе "Дія. Цифровое образование". Наиболее вовлечены в эту платформу жители Винницкой, Полтавской и Закарпатской областей. В то же время есть области, где критически важно повысить уровень вовлеченности жителей к этой платформе: Ивано-Франковская, Сумская, Харьковская и Ровенская области", - сообщила Шуляк.

Напоминаем:

Запорожье является одним из крупнейших индустриальных центров Украины.

На его территории расположены более 290 промышленных предприятий. В городе сосредоточен металлургический, машиностроительный и энергетический комплексы государственного значения. До войны именно здесь ежегодно выплавлялось более трети всей украинской стали и проката черных металлов, более 20% украинского чугуна, около 10% металлоконструкций и кокса.