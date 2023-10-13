Белый дом работает над усилением ограничений доступа Китая к американским чипам ИИ – Reuters

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность закрыть лазейку, которая предоставляет китайским компаниям доступ к американским чипам искусственного интеллекта через подразделения, расположенные за границей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

В прошлом году Штаты пошатнули отношения с Пекином, обнародовав новые ограничения на поставку чипов ИИ и инструментов для производства микросхем в Китай, пытаясь помешать его военным достижениям.

В ближайшие дни эти правила планируется ужесточить. Собеседник агентства рассказал, что эту меру можно включить в новые ограничения.

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Во время начального раунда ограничений администрация Байдена оставила зарубежным дочерним компаниям китайских компаний беспрепятственный доступ к тем же полупроводникам, то есть их можно было легко переправить контрабандой в Китай или получить удаленный доступ для китайских пользователей.

В июне агентство Reuters сообщило, что те же чипы, запрещенные законодательством США, можно приобрести у продавцов в известном районе электроники Huaqiangbei в городе Шэньчжэнь.

По словам источников, Вашингтон обдумывает способы закрыть эту лазейку, об этом шаге ранее не сообщалось.

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Это демонстрирует, как Белый дом пытается оторвать Китай от передовых технологий ИИ и насколько трудно закрыть все пробелы в экспортном контроле.

Ранее Министерство торговли Китая обвинило США в злоупотреблении экспортным контролем и призвало "прекратить необоснованное подавление китайских компаний".

Несмотря на то, что в соответствии с законодательством США отправлять чипы искусственного интеллекта в материковый Китай незаконно, контролировать эти транзакции очень тяжело, говорят эксперты.

Они отмечают, что сотрудники из Китая могут легально получить дистанционный доступ к чипам, расположенным в зарубежных дочерних компаниях.

Соединенные Штаты пытаются остановить рост возможностей искусственного интеллекта Китая, помогающего его военным разрабатывать беспилотные боевые системы.

В отчете за июнь 2022 г. CSET обнаружил, что из 97 отдельных микросхем искусственного интеллекта, закупленных через китайские военные тендеры в течение 8 месяцев в 2020 году, почти все они были разработаны американскими компаниями Nvidia, Xilinx, Intel и Microsemi.

Вашингтон работает над тем, чтобы закрыть другие лазейки, по которым чипы ИИ попадают в Китай. В августе компания приказала Nvidia и AMD ограничить поставки чипов ИИ за пределы Китая в другие регионы, включая некоторые страны Ближнего Востока.

Новые правила относительно чипов искусственного интеллекта, которые ожидаются в этом месяце, вероятно, будут шире применять те же ограничения ко всем компаниям на рынке.

Однако менее понятно, как правительство США может закрыть лазейку, позволяя китайским сторонам получить доступ к американским облачным провайдерам, таким как Amazon Web Services, которые предоставляют своим клиентам доступ к тем же возможностям ИИ. По словам источников, администрация Байдена тоже борется с этой проблемой.

Напоминаем:

Правительство США начало официальное расследование нового смартфона Huawei Technologies Co, в котором обнаружен чип, которого там не должно быть, учитывая санкции, введенные против полупроводниковой отрасли Китая и непосредственно против компании.