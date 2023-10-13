Только 37% абонентов подключены к сетям интернета, не зависящим от обесточивания – Минцифра

Только 37% абонентов фиксированных сетей интернета имеют подключение к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточиваниям. Это средний показатель по Украине.

Об этом рассказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в интервью Liga.Tech.

По словам Мацика, в Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%, а в Киеве – 9%, это критическая ситуация.

Это связано с насыщением старых технологий в столице, которые не поддерживают PON.

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Сейчас Минцифра активно общается с киевскими операторами с просьбой более активно развивать сети, некоторые уже планируют обновление и активно принимают заявки на подключение новых сетей.

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Экономическая правда

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