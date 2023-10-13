Рост экономики Украины в 2023 году ускорится почти до 5% – Марченко

Экономика Украины демонстрирует устойчивость в текущем году, прогнозируется рост ВВП до 4,7% после падения на 29,1% в прошлом году.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на встрече с финансовым блоком G7, передает пресс-служба Минфина.

"Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось: до 7,1% в сентябре 2023 года с 26,6% в 2022 году. Внутренние заимствования превысили план и уже достигают более 11 миллиардов долларов с начала года. Благодаря нашим партнерам, международная финансовая поддержка ритмична и предполагаемая, общий объем которой – 33,8 миллиарда долларов в 2023 году", – заявил он.

Темой обсуждения, в котором приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии, стали финансовая система Украины, состояние внедрения структурных реформ и сотрудничество с международными финансовыми организациями, а также ЕС в контексте обеспечения бюджетных потребностей 2024 году.

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Министр подчеркнул, что правительство Украины поддерживает внедрение реформ, определенных в сотрудничестве с международными партнерами.

Кроме того, Марченко добавил, что бюджет-2024 предусматривает аккумулирование максимальных ресурсов на сектор безопасности и обороны, с расходами на уровне текущего года, а также создание условий для развития отечественного ОПК.

В то же время, предусмотрено увеличение расходов на социальную защиту и гуманитарную помощь, поскольку поддержка украинцев – важный приоритет правительства Украины, в связи с чем дефицит госбюджета прогнозируется в размере 42,9 млрд долл.

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Глава ведомства отметил, что выполнение Украиной условий, определенных в сотрудничестве с МВФ, позволит получить 5,4 млрд долл в рамках программы EFF в следующем году.