Центр экономической стратегии совместно с German Economic Team приглашают вас присоединиться к обзору экономики в сентябре-2023 со спецтемой месяца: "Госбюджет 2024. Неопределенность от США и средства на восстановление".

Событие состоится 13 октября в 16:00 на платформе Zoom. Чтобы получить ссылку, пройдите короткую регистрацию.

Второй "бюджет войны" будет отличаться от первого изменением приоритетов от восстановления в пользу потребностей обороны. Отдельную роль в финансировании этих расходов отводится перераспределению поступлений от военных НДФЛ.

Но все внутренние изменения не смогут реализоваться полноценно без поддержки ключевого партнера - США, где еще не принято ключевое решение о поддержке Украины в следующем году.

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На событии эксперты рассмотрят подробно проект государственного бюджета Украины на 2024-й год и обсудим риски, которые будут сопровождать его выполнение.

Кроме этого, традиционно, вы увидите основные изменения в экономике страны за сентябрь.

Расписание события:

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16:00 - 16:05 Вступительное слово, Гари Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;

16:05 - 16:30 Обзор украинской экономики в сентябре, команда ЦЭС;

16:30 - 17:30 Обсуждение. Приглашенные участники дискуссии:

Александра Азархина, Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;

Александра Бетлий, старший эксперт Института экономических исследований и политических консультаций;

Владимир Цабаль, Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;

Денис Улютин, Первый заместитель министра финансов Украины (участие уточняется);

Модератор: Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай.

Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский. Медиапартнер события - Экономическая правда.