Госбюджет 2024. Неопределенность от США и средства на восстановление
Центр экономической стратегии совместно с German Economic Team приглашают вас присоединиться к обзору экономики в сентябре-2023 со спецтемой месяца: "Госбюджет 2024. Неопределенность от США и средства на восстановление".
Событие состоится 13 октября в 16:00 на платформе Zoom. Чтобы получить ссылку, пройдите короткую регистрацию.
Второй "бюджет войны" будет отличаться от первого изменением приоритетов от восстановления в пользу потребностей обороны. Отдельную роль в финансировании этих расходов отводится перераспределению поступлений от военных НДФЛ.
Но все внутренние изменения не смогут реализоваться полноценно без поддержки ключевого партнера - США, где еще не принято ключевое решение о поддержке Украины в следующем году.
На событии эксперты рассмотрят подробно проект государственного бюджета Украины на 2024-й год и обсудим риски, которые будут сопровождать его выполнение.
Кроме этого, традиционно, вы увидите основные изменения в экономике страны за сентябрь.
Расписание события:
16:00 - 16:05 Вступительное слово, Гари Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;
16:05 - 16:30 Обзор украинской экономики в сентябре, команда ЦЭС;
16:30 - 17:30 Обсуждение. Приглашенные участники дискуссии:
- Александра Азархина, Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
- Александра Бетлий, старший эксперт Института экономических исследований и политических консультаций;
- Владимир Цабаль, Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;
- Денис Улютин, Первый заместитель министра финансов Украины (участие уточняется);
Модератор: Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай.
Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский. Медиапартнер события - Экономическая правда.