Налоговая служба США требует от Microsoft доплатить почти $30 миллиардов налогов

reuters

Корпорация Microspft заявила, что Налоговая служба США (IRS) требует дополнительного налогового платежа в размере 28,9 миллиарда долларов, а также штрафов и процентов за период с 2004 по 2013 год.

Об этом пишет Reuters.

В Microsoft заявили, что уведомления IRS связаны с продолжающимся спором между компанией и Налоговой службой США, которая проверяет, как Microsoft распределяла свою прибыль между различными странами и юрисдикциями.

Налоговая служба США сообщила Reuters, что американское законодательство запрещает ей подтверждать или опровергать, проводит ли она проверку какого-либо налогоплательщика.

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Согласно документу выдомства от 11 октября, Microsoft уже много лет пытается разрешить разногласия с налоговой службой США относительно периода с 2004 по 2013 год. Именно за него, как считают в федеральном органе, компания должна выплатить более 29 млрд долл. К этой сумме хотят добавить штраф и накопленные с тех пор проценты.

В компании также утверждают, что налоговая служба также не учитывает до 10 млрд долл, которые уже были выплачены.

При этом Microsoft собирается обжаловать решение органа - этот процесс займет несколько лет, и со временем может дойти до суда. Компания заявила, что готова отстаивать свою точку зрения и там.

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Экономическая правда